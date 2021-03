Stiri pe aceeasi tema

- Noi date ale infectarilor cu Covid-19 sunt anunțate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. La raportarea din 4 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 738.152 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 684.095 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu Covid-19 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Pana pe 9 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 668.202 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), in vreme ce 596.515 pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat peste 4.800 de cazuri noi COVID-19 in 24 de ore la circa 32.000 de teste. De asemenea, 96 de persoane infectate cu coronavirus au murit. In Romania au fost...

- Datele celui mai recent bilanț CORONAVIRUS:3.034 de cazuri noi in ultimele 24 de ore60 de decese9.829 de teste efectuate in ultimele 24 de ore1.117 de persoane sunt internate in secțiile de ATI.Un numar de 3.034 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța numarul romanilor infectați cu coronavirus. Informațiile sunt date publicitații miercuri, 30 decembrie 2020. Pana astazi, 30 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 554.056…

- "Pana astazi, 25 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 612.373 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 530.308 pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.812 cazuri noi…

- Grupul de Comunicare Strategica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne actualizeaza in fiecare zi la ora 13:00 datele cu privire la numarul infecțiilor, vindecarilor și deceselor de COVID-19 in Romania.

- 5.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 25.788 de teste la nivel national, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. 139 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit in ultimele 24 de ore, numarul total…