Bilanț coronavirus: 1.271 cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost 1.271 de cazuri noi de COVID-19. Alte 35 de decese au fost raportate de autoritați. La ATI sunt 329 de pacienți. In 15 județe crește rata de incidența. Pana astazi, 29 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.805.726 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.021 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.736.172 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.271 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 29 decembrie 2021, au mai fost confirmate inca 35 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 58.677. In intervalul 28.12.2021 (10:00) – 29.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 35 de decese (15 barbați și 20 femei), dintre care…

- Un cod galben și unul portocaliu de vreme rea vor fi in vigoare de sambata dimineața pana marti dimineata, la ora 10. „In intervalul mentionat temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ in cea mai mare parte a tarii. In zona montana inalta, iar incepand din seara zilei de sambata (25 decembrie)…

- In intervalul 17.12.2021 (10:00) – 18.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 64 de decese, dintre care 8 anterioare intervalului de referința, (29 barbați și 35 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Braila, Buzau, Caraș-Severin,…

- Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, in prezent, la nivel național exista 1.664 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 389 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala de 81 paturi ATI…

- Liderul PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, spune ca "reflecteaza" la o eventuala demisie din partid, dupa ce PNL a decis sa negocieze cu PSD guvernarea. Ciprian Ciucu a comentat la o postare pe Facebook care facea referire la optiunile pe care le are dupa ce PNL a decis…

- Pana astazi, 49.115 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 02.11.2021 (10:00) – 03.11.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 451 de decese (221 barbați și 230 femei), din care 2 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS), tanarul era nevaccinat desi prezenta comorbiditati.Tot vineri a fost rportat decesul unei fetite in varsta de 13 ani, din Bacau, infectata cu covid, fara boli asociate, dar nevaccinata.In intervalul 14.10.2021 (10:00) – 15.10.2021 (10:00) au fost raportate…

- In intervalul 29.09.2021 10:00 ndash; 30.09.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 176 de decese 89 barbati si 87 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Caras Severin, Calarasi,…