Bilanţ coronavirus: 12.319 persoane infectate și 148 decese, dintre care două anterioare In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.319 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.205 mai puțin decat in ziua anterioara. 1.452 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile ... The post Bilant coronavirus: 12.319 persoane infectate și 148 decese, dintre care doua anterioare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

