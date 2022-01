Bilanț coronavirus: 12.082 cazuri noi în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.082 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.006 mai puțin decat in ziua anterioara. 688 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o gasiți in graficul de mai jos. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba37.6962716,652.Arad47.5953036,413.Argeș50.2313924,454.Bacau48.0002886,325.Bihor59.9584539,866.Bistrița-Nasaud22.8322787,947.Botoșani26.9241736,348.Brașov76.56620810,049.Braila24.121412,0110.Buzau26.6791083,5311.Caraș-Severin21.0381043,8112.Calarași18.879862,4813.Cluj104.33480215,1214.Constanța79.1247418,4415.Covasna14.110552,7116.Dambovița39.4561993,5217.Dolj48.6912833,3818.Galați47.9161924,0619.Giurgiu21.1101262,7120.Gorj16.266661,9621.Harghita16.848835,7822.Hunedoara40.4121486,6123.Ialomița20.650412,7024.Iași80.2814955,3425.Ilfov84.63054511,0726.Maramureș38.2804839,3827.Mehedinți16.463561,4428.Mureș44.2292164,6329.Neamț36.3362756,1730.Olt27.428931,8931.Prahova68.5593663,9832.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

