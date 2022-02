In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.477 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.298 mai puțin decat in ziua anterioara. 1.463 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o gasiți in graficul de mai jos. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba50.66028312,952.Arad64.53025414,283.Argeș71.15931611,724.Bacau58.600994,015.Bihor77.7952078,946.Bistrița-Nasaud28.473744,937.Botoșani34.460794,638.Brașov101.25728313,059.Braila29.7131497,1510.Buzau38.00821610,0811.Caraș-Severin27.9701309,4712.Calarași24.358827,5513.Cluj144.92081717,6714.Constanța108.68042013,8815.Covasna18.4161175,9716.Dambovița49.5611427,5217.Dolj66.90042510,9318.Galați59.8601907,2919.Giurgiu26.7301159,0620.Gorj20.932864,7621.Harghita20.830373,1022.Hunedoara53.69131411,1823.Ialomița25.8411218,3324.Iași103.8354078,3725.Ilfov110.87251421,0326.Maramureș48.350954,8927.Mehedinți20.599947,0628.Mureș59.0802289,9229.Neamț44.218743,6330.Olt36.24822210,0831.Prahova92.10252013,0432.Satu…