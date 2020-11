Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților romane, au fost raportate 9.937 de noi cazuri de infectari cu COVID-19, iar 130 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore.

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilantul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- Luni, 2 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.041 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 86 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 961 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 127.572, dupa un numar-record de infectari raportate in ultimele 24 de ore. Romania a depașit 2.000 de cazuri noi/ zi.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD: S-A DEPAȘIT PRAGUL DE 2000 DE CAZURI DE INFECTARE CU COVID-19! 2158 cazuri noi de coronavirus in Romania și 550 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 127.572 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, 30 septembrie, noul…

- Bilanțul infectarilor cu coronavirus pentru 1 septemrbie a fost dat publicitații de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 1 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 88.593 de...

- Grupul de Comunicare Strategica a Guvernului a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost diagnosticate cu noul coronavirus 1.060 de persoane, urcand numarul total de bolnavi de la inceputul pandemiei la 80.390.

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.