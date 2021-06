Bilanț coronavirus: 103 cazuri noi de infectare Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.879 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.563 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba2125700,22.Arad2365400,123.Argeș2741730,164.Bacau2605100,045.Bihor2927170,146.Bistrița-Nasaud1186900,057.Botoșani1416910,078.Brașov4367220,19.Braila1328720,0810.Buzau1257800,0611.Caraș-Severin1147210,1512.Calarași1005100,0613.Cluj5752540,1314.Constanța4293530,0815.Covasna855010,1116.Dambovița2248700,0817.Dolj2662010,0718.Galați2763240,0919.Giurgiu1101600,0620.Gorj920600,0221.Harghita827910,0722.Hunedoara2286410,0423.Ialomița1078620,124.Iași4238930,0725.Ilfov4508110,1226.Maramureș2038740,0627.Mehedinți833420,0628.Mureș2395210,129.Neamț1896070,1130.Olt1460130,0931.Prahova3533240,2232.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

