- Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț sumbru. Autoritațile au transmis faptul ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 1.200 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cați oameni și-au pierdut viața in acest interval!

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, s-au inregistrat 1.269 de noi cazuri de imbolbaviri cu noul coronavirus și, din pacate, au fost raportate și 38 de decese.

- Marți, 25 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.060 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. 58 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 494 de pacienți sunt internați pe secția de Terapie Intensiva in stare grava.

- Luni, 24 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 825 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. 37 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 494 de pacienți sunt internați pe secția de Terapie Intensiva.

- Sambata, 22 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.189 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. 37 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 504 se afla in stare grava.

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.378 de cazuri noi de coronavirus și 50 de decese, in ultimele 24 de ore. In plus, la secțiile de Terapie Intensiva sunt internați, in stare grava, 446 de ro...