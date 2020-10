Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 9 octombrie, record negativ inregistrat de coronavirus pe teritoriul țarii noastre! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.186 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. 52 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 613 pacienți se afla in stare, pe secția…

- Veste șoc! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noile cifre cu privire la cazurile de COVID-19 de la noi din țara. Romania a depașit 3.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, iar 607 pacienți in stare grava!

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.

- Marți, 25 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.060 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. 58 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 494 de pacienți sunt internați pe secția de Terapie Intensiva in stare grava.

- Duminica, 23 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 961 de noi cazuri de infectare cu virusul ucigaș, inregistrate in ultimele 24 de ore. 39 de persoane au pierdut lupta cu COVID-19, in timp ce 480 se afla in stare grava.

- Sambata, 22 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.189 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. 37 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 504 se afla in stare grava.

- Marți, 11 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.215 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. 485 de persoane se afla in stare grava pe secția de Terapie Intensiva, in timp ce 35 au piedut lupta cu virusul din China.

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.