Bilanț coronavirus 1 noiembrie. Decesele COVID-19, la nivel ALARMANT, situația la ATI - critică. Numărul românilor infectați Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 1 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 6.993 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 322 decese dintre care 11 anterioare.Datele complete pentru bilanțul coronavirus al ultimelor 24 de ore vor fi prezentate in buletinul informativ de la ora 13.00.Cu doar o zi in urma, pe 31 octombrie au fost raportate 7.424 de cazuri zilnice de COVID-19 și 427 de decese zilnice, din care 33 anterioare.De asemenea, pe 31 octombrie, in unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

