Bilanț coronavirus, 1 mai: Noi date din țară, dar și din județul Timiș In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 492 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 395 mai puțin fața de ziua anterioara. 76 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile ... The post Bilanț coronavirus, 1 mai: Noi date din țara, dar și din județul Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

