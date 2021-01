Bilanț coronavirus: 1 din 4 români testați au fost diagnosticați cu Covid-19 în ultimele 24 de ore Conform ultimelor cifre furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, unul din patru romani care au fost testați in ultimele 24 de ore au fost diagnosticați cu coronavirus. Din cele 15.953 de teste Covid-19 efectuate in ultimele 24 de ore, un numar de 3.938 au avut rezultate pozitive. Pana astazi, 1 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 636.201 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 566.365 de pacienți au fost declarați vindecați. In total 15.841 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 74 de decese (48… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

