- Astfel, in perioada 2 ndash; 12 decembrie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani. Pentru probarea…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 186 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost indisponibilizate zeci de kilograme de droguri, bani, in lei si in valuta, echipamente IT, arme si tigari de contrabanda. Astfel,…

- Politia Romana si DIICOT au facut, in ultimele doua saptamani, 137 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost indisponibilizate zeci de kilograme de droguri, bani, echipamente IT, arme si tigari de contrabanda.Potrivit unui comunicat d presa transmis,…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si DIICOT au efectuat 137 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost indisponibilizate zeci de kilograme de droguri, bani, in lei si in valuta, echipamente IT, arme si tigari de contrabanda. Astfel, in…

- Poliția Romana, prin structurile de combatere a traficului de persoane, și D.I.I.C.O.T. au efectuat, in primele 9 luni ale anului, 416 percheziții domiciliare, pentru destructurarea gruparilor infracționale specializate in trafic de persoane. Astfel, sub coordonarea Direcției de Combatere…

- In ultimele doua saptamani, peste 500 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au actionat in vederea documentarii activitatii infractionale a 168 de persoane, dintre care 66 au fost retinute sau arestate si 4 persoane au fost plasate sub control judiciar. In…

- In ultimele doua saptamani, peste 500 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au actionat in vederea documentarii activitatii infractionale a 168 de persoane, dintre care 66 au fost retinute sau arestate si 4 persoane au fost plasate sub control judiciar.In perioada…

- COOPERARE ROMANO-BELGIANO-FRANCEZA IN SCOPUL DESTRUCTURARII UNUI GRUP ORGANIZAT DE CRIMINALITATE ITINERANTA Miercuri, 25 septembrie, Direcția de Investigații Criminale a Inspectoratului General al Poliției Romane, impreuna cu polițiști ai unitaților teritoriale de poliție, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.…