Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest a prezentat astazi, 21 decembrie 2020, un bilanț cu privire la stadiul implementarii Regio – Programul Operațional Regional... The post Proiecte europene in valoare totala de 1,32 miliarde euro, in implementare in Regiunea Vest appeared first on Renasterea…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) TIMIS a finalizat Campania de plați in avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unica de plata in anul 2020. Peste 16.000 de fermieri vor primi susținere financiara din fonduri europene și de la bugetul de stat. In conformitate cu Regulamentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in contextul…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia a transmis Primariei Campina o adresa prin care anunța deblocarea proiectelor cu fonduri europene și solicita actualizarea unor documente, inclusiv a devizului pentru lucrari, pentru trei dintre proiectele depuse de administrația locala, aflate in faza…

- Comisia Europeana a aprobat luni un pachet de investitii in valoare de peste 280 de milioane euro din bugetul UE pentru 123 de noi proiecte in cadrul programului LIFE, printre care se regaseste si LIFE ROsalia, coordonat de Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, informeaza un comunicat de presa…

- Sef nou la fonduri europene la Consiliul Judetean Prahova, trecut pe Sef nou la Directia Proiecte cu finantare externa din Consiliul Judetean Prahova. Pe postul de director executiv a fost numita Anna Maria Vasile, fost sef la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, anterior, pentru scurt timp,…

- Ziarul Unirea Mircea Hava: „Am lasat actualului primar 45 de proiecte cu fonduri nerambursabile europene… Am semnat, personal, pentru Alba Iulia, contracte de finanțare de 87 de milioane de euro” „Am lasat actualului primar 45 de proiecte cu fonduri nerambursabile europene… Am semnat, personal, pentru…

- Consiliul Județean Covasna se pregatește pentru noi proiecte cu fonduri europene. In acest sens, consilierii s-au reunit inca o data joi, pe ordinea de zi a ședinței fiind doua puncte ce nu puteau fi amanate. „In prezent, exista posibilitatea sa accesam fonduri europene și pentru pregatirea și elaborarea…