Bilanț: 43 de cazuri de infectări cu tulpina Omicron în România Numarul cazurilor cu varianta OMICRON a virusului Sars-Cov-2 a crescut la 43. Inca 5 cazuri noi au fost confirmate astazi, 31.12.2021, in Romania. Persoanele infectate cu tulpina OMICRON ( 4 barbați și o femeie) au varste cuprinse intre 20 și 52 de ani. Doua dintre acestea sunt din județul Dambovița și cate una din județele Galați, Mureș si Dolj. Doar o singura persoana este nevaccinata anti- COVID-19, restul au schema completa de vaccinare. Doi dintre infectați au istoric de calatorie in Marea Britanie și unul in Africa de Sud. The post Bilanț: 43 de cazuri de infectari cu tulpina Omicron in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

