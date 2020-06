Stiri pe aceeasi tema

- Alt focar COVID 19 la Pascani, in weekendul de Rusalii. 26 de angajati au fost depistati pozitiv in urma testarii PCR. Acestia au fost internati, o parte la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi, iar altii la Spitalul CFR. "Directia de Sanatate Publica Iasi a dispus intreruperea activitatii…

- In județul Alba au fost inregistrate 196 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, pana joi, 30 aprilie, potrivit datelor transmise de DSP Alba. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19 cazuri noi, au transmis reprezentanții DSP Alba. Situația se prezinta in felul urmator: 196 persoane confirmate…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a anunțat ca in județul Alba s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 8 cazuri noi și de asemenea 3 vindecari noi. Numarul total al imbolnavirilor ajunge astfel la 177 de persoane, dintre care 107 s-au vindecat. In aceste condiții, in județ mai exista 60 de persoane…

- Un cuplu de tineri, soț și soție, din localitatea Salsig au ajuns, ieri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare cu simptome de infectare cu coronavirus. Barbatul a fost primul care a prezentat semnele de boala, fiind internat și testat. Rezultatul lui a ieșit pozitiv. Ulterior și soția a fost…

- In aceasta noapte alte tre persoane au murit din cauza pandemiei de coroanvirus. In total, in Romania s-au inregistrat 17 decese. Oficialitațile romane au anunțat ca alte trei persoane diagnosticate cu COVID 19 au murit azi. Un barbat din județul Neamț, de 63 de ani, a fost al 15-lea pacient care a…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

