Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 25 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 301 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 44.980. In intervalul 24.10.2021 (10:00) – 25.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 301 decese (151 barbați și 150 femei), din care…

- Un numar de 389 de decese la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, din care opt anterioare intervalului de referinta, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, au murit 201 barbati si 188 femei infectati cu COVID-19, internati…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 15.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 437 de pacienți au murit. 1.854 de persoane sunt internate la ATI, au anunțat autoritațile sambata. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.550.203 de cazuri de persoane infectate…

- In cursul dimineții de astazi, 22 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 357 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 43.844. In intervalul 21.10.2021 (10:00) – 22.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 357 de decese (177 barbați și 180 femei), din care…

- In cursul dimineții de astazi, 19 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 574 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 42.616. In intervalul 18.10.2021 (10:00) – 19.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 574 decese (294 barbați și 280 femei), dintre care…

- Doua tinere de 19 și 20 de ani se numara printre cele 261 de persoane ale caror decese cauzate de COVID-19 au fost anunțate luni de catre autoritați. Ambele fete aveau comorbiditați și nu erau vaccinate. Conform surselor citate, este vorba despre o tanara de 19 ani din județul Hunedoara, care prezenta…

- Luni s-a inregistrat un nou record la Terapie Intensiva: sunt 1.764 de persoane internate la ATI. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 10.141 de cazuri noi de COVID-19 și 261 de decese. Pana luni, in Romania au fost inregistrate 1.467.401 cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 5.830…

- Joi, 7 octombrie, 14.467 cazuri noi de COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore. In același interval au fost inregistrate 282 decese de persoane infectate cu COVID-19, iar la terapie intensiva sunt internate 1.556 de persoane, record absolut pana acum in Romania. Pana joi, 38.542 de persoane diagnosticate…