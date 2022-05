Bikeathon la Târgu Mureș Scopul proiectului organizat de Fundația Comunitara Mureș a fost acela de a strange fonduri pentru fundațiile participante din județul Mureș. Evenimentul a constat intr-un marș al bicicliștilor prin Tirgu Mureș. Mai precis, 3 curse. Primul traseu, City, 22-27 de km și 15 puncte de control. S-a pedalat pe raza orașului. Cel de-al doilea traseu, Wild- 10 km și a fost un traseu prin padure. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

