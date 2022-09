Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a avut una dintre cele mai mari și mai valoroase colecții de coroane, diademe și tiare din lume. Unele ii aparțineau ei personal, altele fac parte din Bijuteriile Coroanei.

- Regatul Unit este in doliu inca de joi, 8 septembrie, ziua in care a murit Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria țarii. La varsta de 96 de ani, suveranul a murit la reședința sa scoțiana, Castelul Balmoral alaturi de cei dragi. Potrivit jurnaliștilor britanici, monarhul și-a schimbat…

- Odata cu trecerea in neființa a Reginei Elisabeta a Marii Britanii, artiști, actori, politicieni și figuri emblematice din toate colțurile lumii și-au prezentat condoleanțele pentru pierderea liderului coroanei regale britanice. Cine este singurul roman decorat vreodata de regretata suverana. Florin…

- Stilul vestimentar al Reginei Elisabeta a II-a a fost dintotdeauna recunoscut pentru unicitatea sa. Suverana nu a ramas niciodata in urma modei, insa nici nu a intrecut limitele. Garderoba reginei a abundat mereu in haine iconice, iar asta și datorita angajaților talentanți care s-au ocupat de ținutele…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Palatul Buckingham a anunțat joi seara ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața la castelul Balmoral din Scoția. Suverana implinise 96 de ani la 21 aprilie, iar in februarie 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- Nu este o noutate faptul ca Regina Elisabeta este o fana a deserturilor. Clatitele sunt unul dintre preparatele dulci preferate de suverana. Majestatea sa este atat de fascinata de dulciuri incat deține o rețeta proprie pentru clatite, cu o aroma specifica. Nu se compara cu niciun alt tip de clatite.…

- Apariție surprinzatoare a Reginei Elisabeta a II-a. In ciuda ingrijorarilor privind problemele de mobilitate semnalate chiar inainte de Jubileul de Platina, monarhul pare a fi in forma. Suverana a participat la o ceremonie in Edinburgh, in cadrul careia i-au fost oferite in mod simbolic, de catre Lordul…