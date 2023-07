Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Alba pot participa pe timpul vacanței la cursuri gratuite de inițiere in diferite sporturi. Cum se fac inscrierile Proiectul „HERCULES”, ajuns la ediția cu numarul patru, iși propune inițierea a 8700 de copii in peste 20 de discipline sportive, la nivel național. Acest proiect al Agenției…

- Vino La Monumentul Ostașului Roman din Carei, vineri, 23 iunie 2023 sa sarbatorim impreuna Ziua Iei, incepand cu ora 19.00. Se vor admira Ii din diferite zone ale țarii, dupa care se vor invața cațiva pași de dans popular din diferite zone folclorice impreuna cu prof. Adrian Pașca și tinerii de la Ansamblul…

- Oamenii creeaza parole usor de ghicit, dupa care le „recicleaza" in diferite conturi online, arata un articol de specialitate, publicat recent pe blogul producatorului de securitate antivirus, Eset.

- Diversele aplicații Twitter de la Meta sunt cu un pas mai aproape. Feedul de mesagerie experimental, bazat pe text, a primit propria pictograma, potrivit celei mai recente descoperiri de cod back-end. Iconița aplicației are o schema de culori similara cu rețeaua de socializare a lui Elon Musk.

- Oameni din diferite regiuni ale țarii se aduna in Piața Marii Adunari Naționale pentru a participa la Adunarea Naționala Moldova Europeana care va incepe la ora 11:00 in Piața Marii Adunari Naționale. Mai multe imagini cu microbuzele care deja au inceput sa soseasca in capitala au fost publicate de…

- Cu incoronarea regelui Charles al Marii Britanii la ușa, multa lume se poate intreba care este motivul ritualurilor neobișnuite pentru care se pregatește regele. Adevarul este ca incoronarea este un eveniment poate chiar mai straniu decat ar crede un om obișnuit, iar originile acestuia sunt pe masura. …

- Gradinița cu Program Prelungit „Piticot” Campeni, reprezentata prin director-profesor Rodica Paven, profesor-logoped Delia Elena Ionica și colectivul de cadre didactice, a finalizat recent Proiectul Educațional „Suflet in culori albastre” – Saptamana conștientizarii autismului, organizat de catre Inspectoratul…