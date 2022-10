La peste 325.000 de lei se ridica suma ce a intrat in bugetul statului dupa o licitație organizata de ANAF, in care s-au vandut obiecte de aur confiscate de instituție. Potrivit unui comunicat oficial al ANAF, Serviciul de valorificare bunuri București din cadrul Directiei operative de valorificare bunuri confiscate – Directia generala de executari silite cazuri speciale, a organizat saptamana trecuta o licitație publica in urma careia a realizat incasari semnificative la bugetul de stat. Incasarile, in suma de 326.325 de lei, au fost realizate prin valorificarea unui grup de obiecte metale și/sau…