Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, in sferturi la Bad Homburg. Jucatoarea din Constanța a reușit o victorie clara in meciul din optimi, contra slovenei Tamara Zidansek (24 de ani, 58 WTA), scor 6-0. 6-3. Romanca va primi 5.200 de euro pentru aceasta performanța. Simona Halep joaca astazi, in sferturile de finala, impotriva…

- Cu cine joaca Simona Halep in sferturi, la Birmingham. Jucatoarea din Constanța s-a impus in partida din optimi in fața britanicei Harriet Dart (106 WTA), scor 6-3, 6-2. Romanca și-a egalat performanța obținuta la precedenta apariție in competiție. Simona Halep va infrunta in urmatoarea manșa tot o…

- Patrick Mouratoglou a vorbit despre colaborarea cu Simona Halep. Antrenorul francez și jucatoarea din Constanța au cea mai in voga colaborare, la ora actuala, din tenis. Cei doi au trecut prin „botezul” primelor doua turnee, la Madrid și Roma, iar acum se pregatesc de marele test de la Roland Garros.…

- Patrick Mouratoglou vine in Romania alaturi de Simona Halep. Antrenorul francez și jucatoarea din Constanța se afla in fața primului mare test al colaborarii lor, inceputa in 7 aprilie. Romanca va juca in turul 1, la Roland Garros, marți, contra germancei Nastasja Schunk (167 WTA). Dupa incheierea competiției…

- Performanța uriașa pentru Simona Halep. Jucatoarea din Constanța s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 6,75 milioane de euro. Romanca a invins-o in doua seturi de americanca Coco Gauff (16 WTA), cu scorul de 6-4, 6-4. Simona Halep va intra și in…

- La Madrid, Halep i-a scos tenisul din cap Paulei Badosa, numarul 2 mondial si azi o intalneste pe copila minune a tenisului american, Cori Gauff Simona Halep (21 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1 (73 minute) pe spaniola Paula…

- Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1 pe spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, principala favorita a competitiei de categorie WTA 1.000. Simona Halep a inceput foarte bine meciul cu Badosa, cu lovituri in lung…

- Partenera surpriza pentru Simona Halep la Madrid. Jucatoarea din Constanța se afla deja in capitala Spaniei unde va lua startul la prima competiție dupa accidentarea suferita inaintea turneului de la Miami. Romanca il va avea alaturi, pentru prima oara intr-un concurs, pe antrenorul Patrick Mouratoglou…