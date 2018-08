Bijuterii regale, Suedia. Jaf îndrăzneţ într-o catedrală Cei doi au reușit sa fuga intr-o ambarcatiune cu motor, au anuntat autoritatile suedeze, aflate in continuare miercuri in cautarea suspectilor, informeaza AFP. Hotii au patruns marti la ora pranzului in catedrala din Strangnas, oras aflat la 100 kilometri est fata de capitala Stockholm, si au furat relicve pretioase din secolul al XVII-lea. 'Cautarile Politiei au continuat toata noaptea, insa fara succes', au transmis intr-un comunicat reprezentantii Politiei suedeze. Furtul a vizat doua coroane si un glob (o sfera montata pe o cruce) provenind din ornamentele funerare ale regelui Charles… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua coroane si un glob care apartineau unui rege si unei regine din secolul XVII au fost furate in mijlocul zilei, marti, in Strangnas, in apropiere de Stockholm. Martorii au declarat ca au vazut doi barbati cum fugeau de la catedrala, care era deschisa pentru public. Barbatii au fost…

- Politia din Suedia a dat in urmarire generala hotii care au furat bijuterii din tezaurul Casei Regale de la o catedrala si au fugit folosind o barca cu motor, scrie BBC. Doua coroane si un glob care apartineau unui rege si unei regine din secolul XVII au fost furate in mijlocul zilei, marti, in Strangnas,…

- Doua coroane și un glob de aur din bijuteriile coroanei suedeze au fost furate dintr-o biserica de langa Stockholm. Hoții au reușit sa se faca nevazuți fugind cu ajutorul unei barci cu motor. Autoritațile suedeze au deschis o ancheta pentru a-i identifica pe autorii jafului, scroe BBC News. Doua coroane…

- Trei tineri din judțele Constanța și Tulcea ar fi inșelat doi crescatori de animale din județul Alba cu suma de peste 110.000 lei. Cei trei ar fi achiziționat de la crescatori in baza unor contracte peste 400 de oi și 300 de miei și nu ar mai fi platit contravaloarea lor. Polițiștii din Alba alaturi…

- Vizita europeana a soților Trump nu s-a incheiat odata cu summitul NATO ori cu intalnirea cu suverana Marii Britanii. Melania și Donald Trump au aterizat, ieri, pe aeroportul din Helsinki pentru doua zile care urmeaza sa fie petrecute pe teritoriul Finlandei. Au ajuns in Finlanda, unde se vor intalni…

- Marocanul Abderrahman Bouanane a fost condamnat vineri de un tribunal finlandez la inchisoare pe viata pentru injunghierea mortala a doua femei si ranirea altor opt persoane in 2017, in cursul primului atac terorist cu care s-a confruntat Finlanda, relateaza agentia Reuters. Bouanane,…

- Un tanar de 32 de ani a fost injunghiat mortal in plina strada, miercuri la pranz, in municipiul Sebeș, din județul Alba. Criminalul a fugit și este cautat de catre polițiști. La incidentul extrem de grav au asistat mai mulți martori, care au alertat imediat Poliția, la fața locului sosind echipaje…