Stiri pe aceeasi tema

- O arhiva remarcabila, cu mai mult de 4000 de fotografii, in care apare familia regala britanica a fost facuta publica zilele acestea, organizandu-se o noua licitație. Fotografiile rare au fost realizate in de-a lungul a cateva decade, aratandu-ne-o pe Regina Elisabeta la primul Trooping The Colour,…

- Abia a intrat in familia regala a Marii Britanii, ca Meghan Markle are deja un capital destul de mare de imagine. Ducesa de Sussex avea fanii ei inainte de a deveni soția prințului Harry, dar de la anunțarea logodnei și pana la nunta care a avut loc pe 19 mai, a reușit sa atraga o mulțime de admiratori.…

- Ediție excepționala a ziarului Gazeta Sporturilor in Oltenia! Mergi la chioșcuri pentru interviuri de colecție, o prima pagina istorica și un articol special cu Iulia Dumanska! Gazeta sarbatorește succesul lui SCM Craiova in Cupa EHF cu 5 pagini speciale, EXCLUSIV pentru fanii din Oltenia! Nu o rata!…

- Toate miresele din familia regala britanica au purtat la nunta o tiara. Regina Elisabeta, de exemplu a purtat bijuteria cu diamante primita de la bunica ei, Regina Maria. Și Kate a avut o asemenea podoaba asa ca e de asteptat ca și Meghan Markle, soția lui Harry sa poarte una.

- Asa cum a cerut traditia, ziua de nastere a Majestatii Sale a fost salutata cu 41 de salve de tun in Hyde Park si cu 62 in Turnul Londrei, in timp ce, la momentul schimbarii garzii de la castelul Windsor, o fanfara militara a cantat „La multi ani”. Seara, la finalul concertului, regina a urcat pe scena,…

- Regina Elisabeta a II-a si-a sarbatorit sambata cea de-a 92-a aniversare si a asistat in cursul serii la un concert organizat in onoarea sa, care a reunit mai multe vedete, printre care Sting, Shaggy, Tom Jones si Kylie Minogue, la prestigioasa Royal Albert Hall din Londra, informeaza AFP. Asa cum a…