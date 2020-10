Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, judetul Bihor, au depistat un cetatean irakian, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 30.09.2020, in jurul orei 21.05, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors- I.T.P.F. Oradea au…

- Ziarul Unirea 2-4 octombrie: Noaptea Alba a Galeriilor 2020: Eveniment destinat iubitorilor de arta contemporana in localul framm’s din Cetatea Alba Iulia Noaptea Alba a Galeriilor/NAG2020 implinește 14 ani de București și 5 ani de cand s-a extins și in alte orașe cu un program nocturn de arta contemporana…

- Noul videoproiector M2 de la Viewsonic a aparut pe piața in urma cu puțin timp, fiind adresat atat cinefilului calator, cat și omului de afaceri aflat in continua mișcare. Ca principale caracteristici, produsul are rezoluție Full HD, compatibilitate HDR, opțiuni diverse de conectare, un sunet clar…

- Fostul consilier județean liberal Dorel Guliciuc este noul purtator de cuvant al Organizației Județene Suceava a PSD și va candida din partea acestui partid pentru funcția de primar al comunei Ipotești. Dorel Guliciuc a fost prezentat ca purtator de cuvant de catre candidatul PSD pentru funcția de ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind excluderea din procedura achizitiilor publice a oricarui operator economic, organizat ca societate pe actiuni, al carui capital social este reprezentat prin actiuni la purtator, care nu face dovada identitatii beneficiarilor reali ai acestora.

- Renumitul chitarist moldovean Andrei Chifiac, care de aproape douazeci de ani cinta in legendara trupa ruseasca "СерьГа", intr-un interviu acordat portalului Noi.md a recunoscut ca practic nu știe nimic despre ce se intimpla in muzica rock contemporana moldoveneasca. ”Din pacate, nu știu nimic ce se…

- Doua portavioane au efectuat exercitii in Marea Chinei de Sud, a indicat sambata un purtator de cuvant al marinei americane, dupa ce Washingtonul si-a exprimat ingrijorarea in cursul saptamanii fata de manevre militare chineze in jurul unui arhipelag a carui suveranitate si-o disputa Beijingul, Vietnamul…