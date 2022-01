Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Volei a organizat de curand o selecție pentru formarea lotului național de speranțe a Romaniei. La acțiunea desfașurata la Centrul Olimpic de la Izvorani au luat parte 49 de jucatori, printre care și doi tineri de la LPS Suceava, este vorba de interul Ioan Verciuc și centrul Alexandru…

- Octavian Popescu, mijlocașul FCSB-ului originar din Nucet, a profitat de aceasta vacanța pentru a susține examenul pentru dobandirea permisului de conducere, iar jucatorul de 19 ani este șofer cu acte in regula.„Perla” lui Gigi Becali a reușit sa treaca primul examen important din viața și este șofer…

- Fotbalistii de la Farul Constanta, alaturi de membrii staff urilor echipei, prieteni ai clubului, reprezentanti si sportului constantean, au participat in aceasta seara, la hotelul Iaki, la o intalnire relaxanta, care a marcat sfarsitul de an. Jucatori, dar si presedintele Farului, Gica Popescu, au…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ce strategie va avea in ceea ce privește vanzarea de jucatori și explicat cand va fi gata sa renunțe la Ianis Stoica și Octavian Popescu (18 ani), cei mai promițatori jucatori ai roș-albaștrilor. Extrema Ianis Stoica are un sezon excelent la FCSB, cu 4 goluri in…

- Octavian Popescu, puștiul de nici 19 ani, a fost lider incontestabil al testelor de viteza pe care FCSB le-a realizat: a dezvoltat 34,84 km/h, in condițiile in care distanța a fost de numai 40 de metri. Un fotbalist atinge viteza maxima intre 40 și 75 metri. Gigi Becali l-a asemanat pe Florinel Coman…

- Catalin Vulturar inca n-a implinit 18 ani, joaca la Lecce Primavera, in Italia, și e considerat unul dintre cei mai promițatori tineri fotbaliști romani. Tanarul inclus de The Guardian in topul celor mai talentați 60 de puști și-a facut autoportretul pentru cititorii GSP. - Cine e Catalin Vulturar?…

- Ieri, 07 octombrie, in urma activitatilor informativ-operative efectuate de catre polițiștii Postului de Poliție Comunal Poienile Izei, au fost identificați doi tineri, care ar fi sustras in mai multe randuri cantitatea totala de 300 de litri de motorina, din doua excavatoare apartinand unui barbat…

- Mijlocașul defensiv roman Catalin Vulturar (17 ani), de la clubul italian Lecce U19, a fost inclus de publicația britanica The Guardian in TOP 60 cei mai talentați tineri jucatori ai lumii. In materialul „Next Generation 2021: 60 of the best young talents in world football”, publicat joi in The Guardian,…