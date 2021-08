Bihorul, proiect pilot pentru bazinele didactice

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. "Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am…

- Un proiect pilot de protejare a apelor si biodiversitatii cu ajutorul unor insule plutitoare artificiale a fost lansat vineri, in lacul de la Reci, de catre Centrul de Cercetari Subacvatice din judetul Covasna si Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei. Scafandrul Szabo…

- COD PORTOCALIUData: 10.07.2021 ora 14:45 – 10.07.2021 ora 20:00Ca urmare a precipitațiilor inregistrate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri…

- SALARIUL MINIM pe economie nu va mai fi taxat din 2022. Proiect pilot pentru sectorul de agricultura și cel de HoReCa SALARIUL MINIM pe economie nu va mai fi taxat din 2022. Proiect pilot pentru sectorul de agricultura și cel de HoReCa Salariul minim pe economie nu va mai fi impozitat din 2022, potrivit…

- Andrei Baciu, vicepreședintele CNCAV, a anunțat vineri primele 19 centre de vaccinare deschise in unitati spitalicesti din 9 judete ale țarii. Acestea sunt destinate pacienților internați care doresc sa se vaccineze iar serul folosit este cel produs de Johnson&Johnson. „Primele 19 unitați spitalicești…

- RESITA – Atat a castigat Primaria Resita ca finantare europeana pentru un proiect menit sa doteze mediul scolar cu tablete, laptopuri si alte echipamente IT! Primarul Ioan Popa are inca o veste buna pentru invatamantul resitean. Asta dupa toate modernizarile si renovarile facute sau in derulare si…