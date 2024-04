Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului, și sub indrumarea atenta a Preasfințitului Parinte Timotei Satmareanul, comunitatea Manastirii Sfantul Ilie din Dealu Mare pregatește un eveniment pentru duminica din 28 aprilie 2024: Concertul de pricesne intitulat „Duminica…

- In Duminica a cincea din Postul Mare, pe data de 21 aprilie 2024, in Biserica Ortodoxa cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din Secașel a avut loc un eveniment duhovnicesc deosebit. Dupa Sfanta Liturghie, credincioșii prezenți și-au bucurat sufletele prin participarea la un emoționant concert de…

- Duminica, 14 aprilie 2024, dupa savarșirea Sfintei Liturghii, elevii Școlii Gimnaziale „Demetriu Radu”, din Radești, membri ai Ansamblului „Flori de mai” Radești, insoțiți de instructorul de dansuri populare, Liana Stoica, au inalțat cantari de lauda lui Dumnezeu, prin intermediul a doua frumoase pricesne…

- Despartamantul Reghin al Astrei si Parohia Ortodoxa „Sfantul Lazar" invita publicul la un concert de pricesne. Acesta va avea loc duminica, 7 aprilie, și va fi gazduit de Biserica Ortodoxa „Sfantul Lazar" din Reghin incepand cu ora 11. Vor susține recitaluri solistele Ștefania Salagean, Corina Covaciu,…

- Sarbatorile zilei din 26 martie 2024 - Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus, preotul, si sotia sa, Maxima; Sfintii 26 de Mc. din GotiaOrtodoxe Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus, preotul, si sotia sa, Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Gotia Greco-catolice Serbarea…

- La 25 martie, crestinii ortodocsi praznuiesc Buna Vestire, prima dintre cele mai importante sarbatori inchinate Maicii Domnului. La praznicul Bunei Vestiri, Biserica Ortodoxa celebreaza ziua in care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Maicii Domnului ca-l va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este…

- Postul Paștelui este unul dintre cele mai mari din an și totodata cel mai aspru dintre toate. Sfintele Paști nu au o data fixa de praznuire, astfel inceputul postului difera de la un an la altul. Anul acesta, Postul Mare a inceput pentru creștinii ortodocși pe 18 martie și se va incheia pe 4 mai, cand…

- Suntem in Postul Paștelui, cand și manifestarile cultural-artistice se adapteaza perioadei. Tot mai multe evenimente au ca repertoriu frumoasele pricesne și cantece religioase. Un astfel de concert are loc luni, 25 martie 2024, de la ora 18, la Cluj-Napoca. Sub genericul ”Tradiții clujene de Buna Vestire”,…