- Femeia primit o amenda in valoare de 500 lei, iar țigaretele nemarcate, in valoare totala de 1.500 lei, au fost ridicate. Inainte cu o zi, un oradean (62 ani) a fost prins de polițiști cand incerca sa vanda 100 de pachete de țigari (2.000 de țigarete) nemarcate legal, in apropierea unei piețe…

- „Sunt extrem de fericit pentru ca am reconfirmat titlul cucerit in urma cu doi ani. Este un lucru minunat, o senzație extraordinara. Vreau sa ii felicit public pe jucatorii mei, sunt senzaționali! Povestea invizibila a titlului cucerit este munca acestor baieți minunați și sangele rece din momentele…

- Omul a fost gasit in zona statiei de epurare a apei uzate apartinand firmei la care lucra, iar din primele cercetari acesta incerca sa curete de impuritati o pompa, intoxicandu-se cu monoxid de carbon. „Persoana in cauza era angajata in baza contractului individual de munca ca manipulant-marfuri,…

- Tanarul de 23 de ani folosea utilajul, in momentul producerii accidentului. Nu a fost atent și și-a prins mana intre cuțitele tocatorului. In zona au fost trimiși de urgența medicii dar și pompierii de la descarcerare. Salvatorii spun ca starea tanarului este grava și au fost nevoiți…

- Francezii au distribuit de milioane de ori gestul tanarului, incredibil pentru orice om normal, si l-au numit pe eroul salvator Spider Man datorita abilitatii incredibile de a se prinde de obiecte si a le escalada cu o viteza remarcabila. Potrivit martorilor, barbatul a urcat rapid la etajul…

- S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. isi anunta consumatorii ca in vederea facturarii consumurilor de apa rece pentru luna Mai, citirea contoarelor de bransament se va face intre orele 800 si 1600, dupa urmatorul program: DATA CITIRI Marti 29.05.2018 Citiri: CEICA, CIHEI,…

- Copilul a fost prins de polițiști la scurt timp dupa ce a comis furtul. Oamenii legii susțin ca sambata, in jurul orei 17:50, acesta ar fi furat 3.871 de lei și un telefon mobil din incinta unei societați comerciale. „Prejudiciul a fost recuperat parțial de catre polițiști. In cauza…