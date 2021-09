Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de frontiera romane nu au permis intrarea in tara, vineri dimineata, a unui TIR incarcat cu 15 tone de deseuri textile, reprezentand haine second hand foarte degradate, care au fost aduse din Germania si au fost descoperite in Punctul de Trecere a Frontierei Bors II, potrivit Agerpres.…

- Un TIR incarcat cu deseuri textile care venea din Germania a fost oprit la intrarea in tara prin Bors, autoritatile constatand ca soferul nu avea documente legale pentru a introduce in Romania a deseurilor, potrivit Agerpres. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea a informat,…

- Pompierii romani care au ajutat la stingerea incendiilor de vegetație din Grecia se intorc luni in Romania, cu doua zile mai devreme decat era planuit. Incendiile din Grecia au fost aduse sub control. In total, pompierii romani au fost plecați pentru opt zile in misiune. Cei 108 pompieri vor ajunge…

- Romania's ambassador to the Republic of Belarus, Viorel Mosanu, declared on Friday, at the University of Oradea, that unfortunately, in the country where he is carrying out his diplomatic mission "things have derailed dangerously". "Under normal circumstances, I would have came to the University…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca, daca cineva merge cu o masina in valoare de 20.000 de euro, veche de 15 ani, dar si-ar permite una mai putin poluanta, dar de alta clasa si alt nivel, atunci solutia o reprezinta impozitarea si descurajarea achizitionarii unor astfel de masini. El…

- Minister of the Environment, Waters and Forestry Tanczos Barna, said in Oradea on Monday that there are funds for preventing conflicts with large carnivores under a 10-million-euro project funded by the Ministry of European Investment and Projects (MIPE) that will start during the week. At…

- „Avem o șansa unica. S-au negoicat acei bani pentru PNRR, mai sunt cei din fonduri europene, iar de la buget, eu va garantez ca vom avea investiții in economie de 15 miliarde”, a declarat Florin Cițu, care se afla in camaanie interna pentru șefia PNL. Florin Cițu a mai spus ca romanii vor…

- Șase TIR-uri, incarcate cu peste 100 tone de deșeuri provenind de la firme din mai multe țari europene, au fost impiedicate sa intre in țara pe la punctele de trecere a frontierei Borș și Varșand. Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Oradea, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Arad,…