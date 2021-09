Stiri pe aceeasi tema

- Trei afgani, doi turci si un sirian au fost depistati de catre politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granita folosind documente de calatorie romanesti, respectiv austriece care apartineau altor persoane, potrivit unui comunicat al de Inspectoratul Teritorial al Politiei de…

- Un TIR incarcat cu deseuri textile care venea din Germania a fost oprit la intrarea in tara prin Bors, autoritatile constatand ca soferul nu avea documente legale pentru a introduce in Romania a deseurilor, potrivit Agerpres. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea a informat,…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I au prins 12 migranti din Afganistan si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri, potrviti Agerpres. Ambele autocamioane erau conduse de cetateni bulgari, care transportau, conform documentelor…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. In…

- Mii de copii care au parintii plecati in strainatate la munca sufera din aceasta cauza, in timp ce pandemia a redus frecventa intoarcerii in tara a romanilor, atrage atentia organizatia Salvati Copiii, care a inceput o campanie de informare, impreuna cu Politia de Frontiera, direct la granita cu Ungaria,…

- Noua sirieni au fost descoperiti la frontiera cu Ungaria, intr-un TIR incarcat cu mobila care urma sa plece in Austria, soferul roman fiind cercetat pentru trafic de migranti. TIR-ul urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, iar in baza unei analize de risc, politistii de…

- Unsprezece vietnamezi au fost depistati de politistii de frontiera aradeni ascunsi intr-un compartiment special amenajat dintr-un automarfar, in timp ce incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, a informat marti Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II au depistat zece cetateni din Siria, Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri. Azi dimineața, la Punctul…