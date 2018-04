Un detinut din Penitenciarul Oradea, condamnat pentru furt, a evadatl vineri, de la un punct de lucru din afara penitenciarului, au anuntat reprezentantii unitatii de detentie, printr-un comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit sursei, barbatul in varsta de 32 de ani, pe nume Felegyhazi Sandor, a fugit vineri, in jurul orei 13,00, dintr-un punct de lucru din Oradea, intr-o zona de igienizare a spatiilor verzi.



"Era intr-un grup de opt detinuti, sub supraveghere si curatau spatiile verzi in zona unui complex comercial. Pentru ca a inceput sa ploua, in jurul pranzului, acestia…