Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Asistenta Sociala Oradea (DASO) a organizat marti Gala Voluntarilor din Domeniul Asistentei Sociale, acordand premii celor mai implicati 30 de voluntari in structurile sale si in diferite asociatii sau ong-uri. Evenimentul a adunat peste 100 de persoane, voluntari, reprezentanti ai organizatiilor…

- Direcția de Sanatate Publica a demarat o ancheta epidemiologica la Lugoj. Sunt monitorizați parinții femeii de 38 de ani, din Timișoara, care a fost confirmata cu coronavirus, precum și prietenii cu care aceasta a intrat in contact dupa ce s-a intors din Italia. Toți vor fi evaluați, privind starea…

- Specialiștii in sanatate publica transmit populației ca, la aceasta ora, nu exista niciun caz de infecție cu noul coronavirus in Romania. La nivelul județului Alba, pentru prevenirea eventualelor imbolnaviri, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina, in compartimentul…

- Mii de romani se intorc, zilnic, acasa din Italia. Autoritațile au instituit masuri speciale de siguranța. Ceva mai dificila este aplicarea masurilor speciale in punctele terestre de intrare in țara. Oamenii sunt intrebați de unde vin și daca spun ca se intorc din Italia, sunt verificați de un medic…

- Primarul unei comune din județul Suceava a anunțat, luni, Prefectura și Direcția de Sanatate Publica Suceava ca aproximativ 300 de persoane de etnie roma din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, s-au intors neașteptat din Italia, de teama noului coronavirus. Persoanele au mințit ca vin din Germania.…

- Simptomele infecției cu noul coronavirus seamana foarte mult cu cele ale unei banale raceli, mai ales in cazul formelor ușoare de imbolnavire (aproximativ 95% din totalul cazurilor), sau cu cele ale gripei, explica Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din…

- Pentru ca Dragobetele este o zi dedicata iubirii si una dintre cele mai frumoase traditii ale poporului nostru, incepand cu data de 24 februarie 2020, Directia de Asistenta Sociala Oradea isi indreapta toata atentia inspre persoanele cu dizabilitati din comunitatea noastra si pune la dispozitia acestora,…

- Direcția de Asistența Sociala Turda distribuie cutii cu produse de igiena, respectiv periuțe și pasta de dinți, sapun lichid, șampon, precum și detergent de rufe, pentru copii și adulți. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!