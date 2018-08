Targul Gusturilor si Produselor din Valea Ierului a adunat, in Oradea, 40 de producatori autohtoni, care celebreaza pe 20 august atat Ziua Sfantului Stefan, cat si sfintirea painii celei noi. "Este o editie speciala a targului, organizat cu ocazia sarbatorii nationale a comunitatii maghiare, 20 august - Ziua Sfantului Stefan. Atatia participanti nu am mai avut pana acum. Anul trecut, tot de ziua Sfantului Stefan au fost prezenti 35 de producatori. Majoritatea producatorilor sunt din Bihor, dar au venit cativa si din Satu Mare, pentru ca Ierul trece si prin judetul vecin. Vom avea in curand si…