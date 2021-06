Bihor: Subprefectul Daniel Palaghianu, ales preşedintele organziaţiei USR PLUS Oradea Subprefectul USR Bihor, Daniel Palaghianu, a castigat, duminica, functia de presedinte al organizatiei USR-PLUS Oradea, cu 160 de voturi, in competitie fiind implicati cinci competitori, patru de la USR si unul de la PLUS.



"Ma bucur ca un numar atat de mare de colegi s-au mobilizat exemplar si au participat la aceste alegeri in conditiile unei minivacante de Rusalii, o prezenta de circa 70% din membrii oradeni, 230 din cei 359. Vin la conducerea filialei cu ganduri de a consolida partidul in municipiul Oradea, de a ne maturiza impreuna, sa crestem, sa propunem proiecte utile si frumoase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

