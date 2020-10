Stiri pe aceeasi tema

- PSD discuta cu autoritatile locale solutiile pentru protejarea locurilor de munca si asigurarea veniturilor romanilor Conducerea Partidului Social Democrat organizeaza astazi, 13.10.2020, o sedinta online cu presedintii de Consilii Judetene si primarii de municipii si orase, in contextul restrictiilor…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, sustine ca social-democratii vor obtine peste 30% din voturi la alegerile locale, iar prezenta la urne va fi in jur de 40%."PSD va va ramane cel mai mare partid din tara. Scorul PSD va fi cu 3 in fata si va avea cel mai mare numar de alesi din Romania. Aceasta…

- Raport Avocatul Poporului: In 3002 localitați din Romania (94,34%) este incalcat dreptul elevilor la burse școlare. Astazi, 10 septembrie a.c., a fost lansat in conferința de presa, Raportul privind acordarea burselor pentru elevi la nivel național in anul școlar 2019-2020, realizat de Avocatul Poporului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca prin intermediul Consulatului Romaniei la Edinburgh s-a autosesizat dupa ce in presa locala au aparut informații cu privire la testarea pozitiva pentru infecția cu coronavirus a unor muncitori dintr-o companie de prelucrare a carnii din Perthshire, Regatul…

- Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va aloca 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autoritatilor locale si unitatilor scolare pentru pregatirea anului scolar. El a precizat ca este mai usor pentru o primarie sa cunoasca nevoile specifice din comunitate legate…

- Ministerul Fondurilor Europene va propune o ordonanta de urgenta de decontare a aproximativ 500.000 de laptopuri si tablete din fonduri europene pentru autoritatile publice locale, a anuntat, vineri, vicepremierul Raluca Turcan, in cadrul sedintei de Guvern. "Domnule…

- Spania continua sa aiba mari probleme din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate aproape 3000 de cazuri noi, ceea ce a alertat autoritațile care au decis sa ia noi masuri.

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE. Ca urmare a noilor decizii adoptate,…