- Secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Hegedus Csilla (UDMR), a anuntat, vineri, ca Oradea va avea peste 11 milioane de euro pentru tranzitia verde, adica pentru autobuze electrice, un sistem smart de transport, statii de incarcare a masinilor electrice, dar si locuinte…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca au fost implementate la Bucuresti 445 proiecte, in valoare de peste 18,2 milioane de lei, din fonduri europene, in perioada 2014-2020. ”Bucuresti a beneficiat, pana la data de 31 martie 2021, de 445 proiecte finantate din fonduri europene,…

- Secretarul de stat din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Roman a anuntat ca a semnat un proiect in valoare de peste 35 de milioane de lei pentru Spitalul Orasenesc Cisnadie, judetul Sibiu, pentru achizitionarea de echipamente medicale si de protectie, potrivit news.ro.…

- Secretarul de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene responsabil pentru Programul Operational Capital Uman (POCU), Hegedus Csilla, a anuntat luni ca a fost diminuata birocratia excesiva in cazul proiectelor europene, fiind scurtata totodata si perioada de asteptare. "Am facut un pas…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) analizeaza posibilitatea ca institutiile de sanatate sa utilizeze pentru proiectele majore de screening medical o procedura simplificata de accesare a fondurilor europene, in urmatorul exercitiu financiar. Potrivit unui comunicat al MIPE,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat joi unde vor funcționa primele 24 de centre in care va fi utilizat vaccinul Johnson&Johnson. Primele 24 de centre in care se folosește vaccinul dezvoltat de Johnson&Johnson vor fi disponibile in 20 de județe. Acestea vor funcționa in…

- Marius Vasiliu, Secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a avut luni o reuniune la nivel inalt, organizata in format videoconferinta, cu vicepresedintele Bancii Europene pentru...