- Primaria Municipiul Aiud impreuna cu filiala Alba a Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania vor distribui fiecarui aiudean, prevazut in Art. 8 din Ordonanța Militara Nr. 2 din 21 martie 2020, pachete alimentare și pachete cu produse de igiena personala. Pachetul alimentar conține alimente suficiente…

- Directia de Sanatate Publica Brasov a dat o noua amenda de 20.000 de lei pentru nerespectarea autoizolarii, iar politistii brasoveni au aplicat trei amenzi de cate 5.000 de lei. In actiunea de verificare, in care au fost angrenati in ultimele 24 de ore peste 200 de politisti, jandarmi…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Prahova nu a mai crescut, de aseara. In schimb, comparativ cu ziua de ieri, se observa un numar semnificativ mai mare de persoane intrate in autoizolare la domiciliu. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri dimineața, ca in ultimele ore au fost…

- Persoanele varstnice si vulnerabile vor fi ajutate de Directia de Asistenta Sociala Oradea (DASO) care pune la dispozitia comunitatii un Tel Verde pentru a le fi sesizate cazurile varstnicilor lipsiti de ajutor. "Vrem astfel sa ajutam persoanele varstnice din comunitate (peste 65 de ani) si pe cele…

- Directia de Asistenta Sociala Oradea (DASO) a organizat marti Gala Voluntarilor din Domeniul Asistentei Sociale, acordand premii celor mai implicati 30 de voluntari in structurile sale si in diferite asociatii sau ong-uri. Evenimentul a adunat peste 100 de persoane, voluntari, reprezentanti ai organizatiilor…

- Toata familia barbatului din Batrani intra in autoizolare la domiciliu pentru 14 zile V. Stoica In timp ce mulți romani sunt speriați de moarte de posibila raspandire a noului virus din China, un prahovean domiciliat in comuna Batrani a gasit – se pare – o modalitate de a scoate bani din asigurarea…

- La data de 07.02.2020, intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane a fost semnat un plan comun de masuri in domeniul luptei impotriva traficului de persoane.Planul urmareste consolidarea demersurilor de prevenire a…

- Direcția de Sanatate Publica a primit de la Ministerul Sanatatii, 39.710 de doze de vaccin antigripal, iar pana in data de 02.02.2020 au fost vaccinate 39.562 de persoane. Mentionam ca in urmatoarele zile, DSP Bacau va primi un numar suplimentar de 1552 de doze de vaccin antigripal. S-au vaccinat persoane…