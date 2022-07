Peste 32 de kilograme de droguri au fost descoperite de politistii si procurorii din Oradea, dupa ce au prins in flagrant trei barbati din judetul Arad, in timp ce incercau sa vanda cocaina si alte substante psihoactive intr-o parcare de pe DN 79. Potrivit unui comunicat transmis sambata de Politia Bihor, flagrantul s-a petrecut vineri, in apropiere de localitatea aradeana Simand. „Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea – Serviciul Antidrog si procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Oradea au prins in flagrant delict trei barbati, de 34, 34 si 36 de ani, toti din municipiul…