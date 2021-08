Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Vinurilor Millesime va aduce, in perioada 3- 5 septembrie, in Cetatea Oradea, peste 200 de vinuri de clasa romanesti, prezentate de 20 de crame din tara, intr-un eveniment ce se constituie ca "o oportunitate de educatie si informatie". Acest salon este organizat de Asociatia pentru…

- Asociația „Sing Bucovina" și Corala Ciprian Porumbescu, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al municipiului Suceava, va invita la un nou concert din cadrul Stagiunii Corale „Suceava 2021", sub bagheta dirijorului pr. prof Lucian Tablan-Popescu.Concertul va avea loc ...

- Trei proiecte sociale romanesti au primit 30.000 de euro in cea de-a doua editie a competitiei internationale "Call for Europe", lansata de Fundatia UniCredit in decembrie 2020, a anuntat mari banca. Proiectele romanesti selectate sunt "Sofer de suflet", dezvoltat de MagiCAMP, "Cu ei pe…

- Peste 20 de food truck-uri din tara participa, in perioada 22 - 25 iulie, in Cetatea Oradea, la Festivalul Street Food, cu oferte culinare dintre cele mai diverse. "Dupa Cluj-Napoca, Oradea este primul oras in care am iesit. Pot sa spun ca este un best off acest festival, deoarece rulotele culinare…

- Profesorii de la Arte Vizuale, din cadrul Facultatii de Arte a Universitatii din Oradea si ai Liceului de Arte din oras, au vernisat joi o expozitie comuna, in Cetatea Oradea, cu lucrari din diverse domenii. Foto: (c) Eugenia PASCA / AGERPRES Expozitia intitulata "Imagini in dialog" cuprinde 45 de…

- Temperaturi de 58 de grade au fost masurate, miercuri, de reprezentantii unei asociatii din Arad, pe suprafetele instalatiilor de joaca din parcuri pentru copii in care nu exista copaci care sa asigure umbra. Alte teste au indicat temperaturi similare pe spatiile cu beton sau asfalt din cartierele de…

- Stagiunea estivala a Filarmonicii de stat Oradea va incepe pe 20 iunie cu un concert coral a capella, sustinut in aer liber de Corul Filarmonicii, in amfiteatrul din Cetatea Oradea. Potrivit directorului artistic al filarmonicii, Kurucz Tibor, in lunile de vara - iulie si august - se vor organiza si…

- Astazi, 7 iunie 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu este prezent la Caminul bisericesc „Peregrinus” din municipiul Alba Iulia, cu prilejul desfașurarii unei noi conferințe organizate in cadrul proiectului „Prin educatie spre vocatie”. Incepand cu ora 12.00, Inaltpreasfințitul Parinte…