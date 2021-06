Peste 16 tone de deseuri textile au fost intoarse din drum, in vama Bors, de comisarii Garzii de Mediu Bihor, solicitati de politistii de frontiera. Potrivit unui comunicat al Garzii de Mediu Bihor dat publicitatii joi, politistii de frontiera i-au chemat miercuri seara pe comisarii de mediu in punctul de trecere a granitei pentru a verifica un transport de 16.290 kg de textile, haine si incaltaminte, expediat din Germania si care trebuia sa ajunga la Cluj. Comisarii de mediu au constatat ca aceste confectii, prezentate in documente ca haine second-hand, aveau o uzura avansata. In plus, in saci…