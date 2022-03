Stiri pe aceeasi tema

- Cu un basc albastru pe cap, o punga de plastica, un pașaport și un numar de telefon scris pe mana, un baiețel de 11 ani din Ucraina a fost recuperat la frontiera slovaca. El a fugit singur din Zaporojie, unde centrala nucleara a fost atacata. Filtreaza elementele media Filtreaza dupa tipImaginiIncarcate…

- Ieri, voluntarii Asociației ”Va ajutam din Dej” au trecut granița in Ucraina pentru a duce donații refugiaților care au fugit din calea razboiului. ”Dupa o lunga așteptare, voluntarii din Dej au reușit sa treaca granița in Ucraina și sa duca ajutorul primit de la voi acolo unde stau blocați mii de oameni,…

- Un microbuz inmatriculat in Ucraina care transporta 11 persoane s-a rasturnat in noaptea de marți spre miercuri pe o șosea din județul Bihor. Printre persoanele aflate in mașina erau și cinci copii.

- Clipe de groaza pentru 11 refugiați din Ucraina. In aceasta seara, microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe o șosea din Bihor. Care este starea de sanatate a celor șase adulți, dar mai ales a celor cinci minori care se aflau in autovehicul.

- Voluntari suceveni, din județele din jur și din toata țara sunt prezenți non stop in frontiera la Siret și incearca sa ajute oamenii care au plecat din Ucraina, de teama razboiului. Adrian Paduraru, din Fratauții Vechi, vine de trei zile cu mancare calda pentru refugiați. Luni, spre amiaza, venise ...

- Voluntarii din intreaga tara continua sa acorde sprijin si ajutor celor care au fugit din Ucraina pentru a-si salva vietile. Sunt oameni care au plecat fara nimic si au nevoie de toate produsele de baza – de la apa si mancare, pana la articole de igiena, paturi si jucarii. In Romania exista o singura…

- Vama Urziceni de langa Carei a fost asaltata azi de numeroase mașini venite din Ucraina pentru a lua calea occidentului. Fețe triste, speriate, așteptau sa le vina randul la controlul vamal. Cozile au durat ore in șir. Majoritatea ucrainenilor erau femei și copii minori. In ajutorul lor au sosit Asociațiile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca nivelul de alerta pentru Ucraina a fost ridicat, in contextul ultimelor evolutii de securitate. Ministerul le "recomanda puternic" cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in aceasta tara.