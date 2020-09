Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, la Bors, cu ocazia deschiderii punctului de control si de trecere a frontierei Bors II - Nagykereki, ca a discutat cu omologul ungar, Peter Szijjarto, prezent de asemenea la eveniment, despre restrictiile de calatorie stabilite de guvernul de la Budapesta, in contextul epidemiei de COVID-19.



"In cadrul discutiilor cu omologul ungar, am abordat si aspecte legate de restrictiile introduse la frontierele interne ale Uniunii Europene, pe fondul crizei generate de pandemia de COVID-19 si am apreciat decizia partii ungare…