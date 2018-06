Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de vinuri de excelenta din tara si lume, branduri noi si masterclass-uri cu specialisti vor fi prezentate in primul Salon de vinuri Millesime organizat, in perioada 8-10 iunie, in Cetatea Oradea de Asociatia pentru cultura si civilizatia vinului Millesime. "Este un salon profesional…

- Produsele de sezon ale fermierilor bihoreni vor putea fi cumparate de oradeni in cadrul Targului "Primavara din gradina" in perioada 25 - 27 mai, a anuntat, miercuri, in conferinta de presa, conf. univ. Dorin Popa, presedintele Asociatiei de Cercetare si Promovare a Produselor Agroalimentare (ACCPA)…

- Muzeul National Cotroceni va invita sa participati sambata, 19 mai 2018, la cea de-a XIV-a editie a Programului European "Noaptea Muzeelor". Programul european "Noaptea Muzeelor", initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, este patronat, in mod traditional, de Consiliul Europei, UNESCO…

- Dupa ce i-a innoit contractul, actuala conducere s-a asigurat ca Vulcu nu va mai trece ușor peste evaluarile la care ii este supus managementul de la Teatru. Dupa ce in 2011 fusese impus șef la Teatru tot pe filiera politica, managerul cu carnet PNL trebuie ca simte acum ca vremurile s-au schimbat.…

- Nu neaparat pentru ca vor sa fie actori, ci pentru ca isi doresc sa patrunda in aceasta lume, si pentru ca isi doresc sa isi dezvolte abilitatile. Ghid in frumoasa lume a teatrului le este Sebastian Barbalan, directorul artistic al Asociatiei de Teatru Experimental Clandestin (E.T.C.). „Chiar…

- Filme rusești de arta, in grila de primavara a TVR 3. In cadrul parteneriatului cu Mosfilm, sunt programate in fiecare sambata seara, de la ora 20.00, cele mai importante filme de Andrei Tarkovski, Serghei Bondarciuk, Vladimir Mensov, Karen Sahnazarov. TVR 3 va difuza patru dintre cele mai valoroase…

- Decizia premierului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei chiar azi, 16 martie, ne-a transmis președintele PSD Bihor, Ioan Mang. Cozma fusese candidat pentru Senatul Romaniei din partea PSD Bihor, de pe poziția secunda, in 2016. Insa, daca Florian Bodog, cel care ocupase…

- La Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc duminica, 18 martie, de la ora 20.00, spectacolul „Primavara incepe cu tine", sustinut de indragita formatie Holograf. „Incepe primavara cu muzica preferata, in compania celor de la Holograf si a persoanelor dragi", este ...