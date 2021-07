Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala si-a imbunatatit, marti, estimarile privind evolutia economiei Romaniei, atat pentru anul acesta cat si pentru anul viitor, in conditiile in care se asteapta ca economia mondiala sa inregistreze in 2021 cea mai puternica crestere din ultimii 80 de ani. Conform celei mai recente editii…

- MADR: 305 rachete lansate numai in ultima saptamana! Un numar de 536 rachete antigrindina au lansate in intervalul 15 aprilie-28 mai pentru protejarea culturilor de bucațile de gheața. MADR informeaza ca numai in ultima saptamana, adica in perioada 22-28 mai, din punctele de lansare (PL) ale Unitaților…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 38.400 in primul trimestru din 2021, in crestere cu 2.800 fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,79% in primele trei luni din acest an,…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in crestere, datorita publicarii unor date economice incurajatoare, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,09%, ajungand la valoarea de 34.163,99 puncte, in crestere cu 30,96 puncte fata de valoarea inregistrata…