Bihor: Judecătorii Curţii de Apel Oradea sunt împotriva eliminării pensiilor speciale, dar nu protestează încă Judecatorii din instantele aflate in circumscriptia Curtii de Apel (CA) Oradea au anuntat, marti seara, ca eliminarea pensiei de serviciu aduce o "atingere grava principiului independentei magistratilor", ei punctand ca, in functie de evolutia procesului legislativ, va fi "evaluata necesitatea promovarii altor demersuri in vederea apararii si restabilirii normelor legale de protectie impotriva oricaror imixtiuni ce afecteaza independenta judecatorilor". Biroul de informare si relatii publice al CA Oradea a informat, intr-un comunicat de presa, ca in cursul zilei de marti a avut loc Adunarea generala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

