Bihor: DSVSA anunţă reducerea numărului de focare de pestă porcină africană în judeţ Ca urmare a activitatilor specifice de control si asanare a bolii, desfasurate de catre specialistii din cadrul DSVSA Bihor, numarul de focare active de PPA a fost redus la 14, in judet, fiind asanate si ridicate masurile de restrictie sanitara veterinara pentru un numar de cinci focare, care au afectat trei localitati: Derna si Sacalasaul Nou din comuna Derna si satul Abramut, din comuna omonima. Toate animalele afectate sau suspecte, precum si cele care au venit in contact cu acestea, trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

