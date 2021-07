Bihor: Două autospeciale de lucru cu apă şi spumă au rămas preventiv la locul incendiului din Salonta Doua autospeciale de lucru cu apa si spuma au ramas preventiv la locul incendiului de la periferia municipiului Salonta pentru asigurarea si supravegherea zonei, in vederea prevenirii unor situatii de urgenta generate de reizbucnirea focului in depozitul incendiat, a informat, intr-un comunicat, ISU Bihor. Peste 60 de pompieri militari bihoreni au actionat vineri pentru stingerea incendiului de mari proportii, izbucnit in noaptea de joi spre vineri, 9 iulie a.c., la o firma de colectare si reciclare deseuri de materiale plastice de pe strada Ghestului din municipiul Salonta. Fumul negru si dens… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

