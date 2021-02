Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau au gestionat 73 de evenimente, dupa cum urmeaza: • 4 misiuni de stingere a incendiilor; • 1 misiune de cautare/salvare/deblocare; • 19 misiuni de recunoaștere la obiectivele din zona…

- O femeie in varsta de 90 de ani din localitatea aradeana Paulis a decedat, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa, potrivit Agerpres. Incendiul a fost semnalat de vecini, iar pompierii de la Detasamentul Arad au constatat ca interiorul locuintei ardea mocnit, cu degajari mari…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” Valcea intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit in localitatea Berbești. Incendiul se manifesta la o locuința batraneasca pe o suprafata de aproximativ 40 mp. Din fericire, nu sunt victime.…

- Eveniment Incendiile de locuința, nelipsite din bilanțul zilnic al salvatorilor militari ianuarie 21, 2021 11:02 Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in 24 de ore, la 31 de evenimente, dintre care 21 au fost cazuri…

- Locuinta unei familii din localitatea Sabareni a fost afectata de un incendiu dupa ce o butelie care alimenta centrala termica a casei a explodat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu. „In noaptea de marti spre miercuri, o familie din localitatea Sabareni, judetul Giurgiu,…

- Un barbat in varsta de 47 ani, din judetul Botosani, si-a pierdut viata, sambata, dupa ce a fost strivit de propriul autoturism, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, barbatul din localitatea Vaculesti a fost gasit decedat…

- O bomba de artilerie in stare de funcționare a fost gasita de un angajat al Cimitirului Municipal „Rulikowski", din Oradea, in timp ce sapa, marți, o groapa pentru inhumarea unei persoane, informeaza Mediafax. Echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al…

- Pompierii militari au fost alertati sa actioneze pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa din statiunea Rasnov. „Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului pe o suprafața de aproximativ 100 mp, arde de asemenea și o magazie. La itnerventie au fost trimise 4 autospeciale de stins incendii…