Stiri pe aceeasi tema

- Peste 13,4 milioane de puieti forestieri au fost plantati de specialistii Romsilva pe perioada starii de urgenta, incepand cu 16 martie si pana in prezent, iar in total, de la inceputul campaniei de impaduriri de primavara, in fondul forestier administrat de Romsilva au fost plantati peste 18,1 milioane…

- Campania de primavara a intarziat foarte mult din cauza ploilor. Din aproximativ 60.000 de hectare, nu s-au insamantat cu porumb decat 251 de hectare, iar araturile de primavara nu s-au realizat decat in proportie de 20%. „Anul trecut, in aceasta pe...

- In ultimele zile, mediul online „a vuit" pe tema taierilor masive de copaci in zona Dobrovat-Barnova. La solicitarea Ziarului de Iasi, Directia Silvica a precizat ca toate exploatarile sunt avizate legal si ca este vorba de „regenerarea" unor suprafete impadurite, nu de defrisarea lor. Exista insa suspiciunea…

- Direcția Silvica Buzau va impaduri in aceasta primavara 39 de hectare, din care aproape 20 reprezinta impaduriri integrale, și totodata, se vor efectua și lucrari de completare in fondul forestier de stat. In cadrul acestor acțiuni vor fi plantați 180.000 de puieți forestieri produși in pepinierele…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta aproape 19 milioane de puieți forestieri in cursul campaniei de impaduriri de primavara, in fondul forestier de stat administrat, regenerand 8.998 de hectare, adica 71,8% din programul anual de regenerare a padurilor de stat. Campania de impaduriri…

- Ministrul Mediului a sesizat parchetul dupa ce a descoperit ca 340 de hectare padure au disparut in judetul Mramures, iar autoritatile locale, Ocolul Silvic Sighet si Directia Silvica Sighet au inchis ochii. Activistii de mediu sustin insa ca prejudiciul este de 30 de ori mai mare.

- UPDATE: Un alt cutremur a avut loc, in urma cu puțin timp, in Romania. Seismul s-a produs tot intr-o zona neobișnuita, Bihor, la ora 18.09, la o adancime de 5 kilometri și a inregistrat magnitudinea 3.

- "Romanii planteaza o padure cat o tara" este titlul celei mai mari campanii de impadurire la nivel national anuntate de Ministerul Mediului. The post „Romanii planteaza o padure cat o tara”. Vor fi impadurite la primavara peste 11.000 de hectare appeared first on Renasterea banateana .